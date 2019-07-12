Aydın Adnan Menderes Üniversitesince (ADÜ) düzenlenen etkinlikte, Koçarlı ilçesindeki ADÜ Ziraat Fakültesi önünde, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğretim üyeleri ve öğrenciler bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan grup, merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi'ne kadar yürüdü. Mahalledeki "Demokrasi Çınarı" adı verilen asırlık çınarın altında açıklama yapan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kez daha büyüklüğünü gösterdiğini söyledi.

Düzenlenen yürüyüşle mesaj vermek istediklerine dikkati çeken Aldemir, şunları belirtti:

"Şehidimiz Adnan Menderes'in köyüne bir yürüyüş düzenledik. Önemli bir mesaj içermekteydi bu. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak FETÖ, PKK gibi tüm terör örgütlerinin üstesinden gelebilecek asil bir toplumuz. Allah bir daha böyle kara günleri bizlere göstermesin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün bizim için çok anlamlı. Aslan gibi kükrüyoruz. FETÖ darbe girişimini hedefleyen bu alçaklara karşı her zaman dimdik ayakta olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz.

Bu tür alçak girişimlerin önüne geçebilmek için toplum olarak son derece duyarlı olmamız gerekir."