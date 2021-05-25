Türkiye Adnan Oktar için flaş karar! Kediciklere kötü haber: Cezasının kalanını orada geçirecek...

Adnan Oktar için flaş karar! Kediciklere kötü haber: Cezasının kalanını orada geçirecek...

Türkiye

Adnan Oktar için flaş karar! Kediciklere kötü haber: Cezasının kalanını orada geçirecek...

Son dakika haberine göre, Adnan Oktar'a hapis cezası verilmişti. Adnan Oktar, 'silahlı suç örgütü kurma ve yönetme', 'cinsel suçlar', 'FETÖ'ye yardım', 'siyasal veya askeri casusluk' gibi suçlardan 9 bin 803 yıl 6 ay ceza almıştı. Kediciklere kötü bir haber geldi. Oktar, Silivri Cezaevinden Batman'ın Beşiri ilçesinde yeni yapılan yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi.

25 Mayıs 2021, Salı 10:18 Son Güncelleme:
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Silahlı suç örgütü kurma ve yönetmek suçundan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilen Adnan Oktar, İstanbul, Silivri Cezaevinden Batman'ın Beşiri ilçesinde yeni yapılan yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi. Oktar'ın, örgütünü cezaevinde yönettiği tespit edilmişti.

ADNAN OKTAR HAPİS CEZASINA ORADA DEVAM EDECEK

Adnan Oktar, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Ocak'ta "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Temmuz 2018'de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevine konulan Oktar, burada bir süre kaldıktan sonra Edirne Cezaevine nakledilmişti. Edirne macerası da kısa süren Oktar'ın yine yeri değiştirildi. Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberine göre Oktar, bu kez Batman'ın Beşiri ilçesinde yeni yapılan yüksek güvenlikli T tipi cezaevine nakledildi.

Yoğun güvenlik önlemiyle sevki yapılan Oktar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeni adresi olan Beşiri Cezaevine yerleştirildi. Adnan Oktar'ın "Kediciklerim" dediği kadınları cezaevinden yönetmeye devam ettiği, görüş günlerinde ziyaretine gelen elemanlarına verdiği talimatlarla da örgütünü ayakta tutmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

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