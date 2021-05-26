Türkiye Adnan Oktar iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan yalanlama geldi

Adnan Oktar iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan yalanlama geldi

Türkiye

Adnan Oktar iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan yalanlama geldi

Adnan Oktar'ın hapis cezasının kalanını geçirmek için Batman Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiği şeklindeki haberlerle ilgili Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 09:10 Son Güncelleme:
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 Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adnan Oktar’ın “Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği” yönündeki haberlerin, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genel Müdürlük’ten yapılan açıklamada, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve muhtelif suçlardan ceza infaz kurumunda barındırılan hükümözlü Adnan Oktar hakkında, bazı basın yayın organlarında, ‘Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumu’na yerleştirildiği’ yönünde haberlerin yer aldığı görülmüştür. Adı geçen hükümözlü hakkında herhangi bir nakil planlaması ya da verilmiş bir nakil emri bulunmadığı gibi, bu konuda basın yayın organlarında yer alan haberler de gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

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