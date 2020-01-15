Adnan Oktar örgütüne 69 bin liralık prezervatif

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 76’sı tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada yer alan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporunda ilginç bir detay ortaya çıktı. Raporda, örgütün kanalı olan A9 TV’nin yönetici ortaklarından olan, kardeşler grubu üyesi Serkan Demir’in internet üzerinden toplamda 69 bin TL’lik prezervatif alışverişi yaptığı tespit edildi.





A9 Tv’nin ortağı

Raporda, sanık Serkan Demir’in prezervatiftr.com internet sayfasının sahibi, yöneticisi ve teknik yetkilisi olması çerçevesinde analiz konusu olan Mesut Uysal’a 29 Ağustos 2013 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 194 işlem ile 69 bin 765 TL EFT gönderdiğinin anlaşıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Serkan Demir’in örgütün erkek kardeşler grubundan olduğu, A9 TV’nin yönetici ortaklarından olduğu ortaya çıktı.





Yakın koruması

Demir’in ilk kurulduğu tarihten itibaren A9 TV’nin rejisi ve stüdyosundan sorumlu olduğu ve stüdyo işleri ile ilgilendiği, stüdyo yayınlarına katıldığı, kardeşi Pınar Demir’i örgüte kazandırdığı da iddianamede yer alıyor. Örgüt lideri Adnan Oktar’a yakın korumalık yapan şüpheli Demir’in Adnan Oktar silahlı suç örgütü üyesi olduğu ve müştekilere karşı cinsel saldırı ve istismar suçunu işlediği belirtiliyor.





“FETÖ’cüler çok ezdi” savunması

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 76’sı tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın son duruşmasında devlet memurları savunma yaptı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Hatice Akoğlu savunmasında, “2014’te Adnan Oktar’ın kitabını evimin kapısında bulup okudum. Tanışmam bu şekilde oldu. Tanıdığım insanlarda suç unsuru teşkil edebilecek hiçbir şeye rastlamadım” dedi.





‘Örgütten mi bilemem’

Örgütün sözde adliye imamıyla görüşmeleri olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık Muhlis Güvenç, “22 yıldır PTT’de posta dağıtıyorum. Örgütten kimseyi tanımıyorum. Dağıtım yaptığım kişilerin örgütle bağlantısı olup olmadığını bilemem” dedi. Örgüte yardım ettiği ve bu şekilde menfaat temin ettiği iddia edilen tutuksuz sanık polis memuru Oğuzhan Öztürk, sanıklardan Mehmet Alp Ünlü’yü yaklaşık 15 yıldır tanıdığını belirterek, “Mehmet Alp Ünlü bir arkadaşının Türkmenistan uyruklu bir kadını yatılı işe alacağını söyleyerek, bu kişinin suç kaydına bakmamı istedi. Bu şahıslar evleri soyduğu için araştırdım. Yaptığım yasaldır. Alp Ünlü’nün bu gruptan olduğunu bilmiyordum” diye konuştu. Mahkeme başkanının, insanların kimlik bilgilerini sorgulayıp üçüncü şahıslara neden ilettiğini sorması üzerine sanık Öztürk, “FETÖ’cüler bizi çok ezdi. Onlar gidince ben de kendi sistemimi kurdum. Hala aramızda FETÖ’cüler var” dedi. Cevaba tepki gösteren mahkeme başkanı, “Senin, üçüncü kişilerin talebi üzerine kayıtsız olarak insanların kimlik bilgilerini araştırmanın anlattığın şeylerle ne alakası var?” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, bu celse ev hapsi nedeniyle duruşmalara gelemeyen sanıkların, duruşmaya katılabilmeleri için, duruşma gün ve saatleri içerisinde izinli sayılmalarına hükmetti. Mahkeme, duruşmayı 11 Şubat’a erteledi.

Bu haberi de okudular Adnan Oktar örgütünün "Bacı"sı konuştu