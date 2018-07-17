Adnan Oktar villasında gizli geçitten kaçmış

Adnan Oktar’ın olası polis operasyonunda Kısıklı’daki villasından 3 kaçış planı yaptığı belirlendi. Operasyon sırasında Kandilli’deki villaya giren polis, ormanlık alandan aşağıya kadar inen bir gizli yol buldu. Bu yol villanın arka tarafından ağaçlık alana giriyordu. Ve ağaçların arasından yaklaşık 300 metreye kadar aşağıya merdivenler vardı. Merdivenlerden inen polis, yol bitiminde kapalı bir kapıyla karşılaştı. Polis, kapının sağ kısmında dikkat çeken bir ayrıntı gördü. Burada bile duvara asılı bir kamera sistemi vardı. İncelemede kapıdan dışarı çıkmadan önce dışarıyı görebilen bir sistem kurulduğu tespit edildi.

KAMERADAN ÖĞRENDİ

Yapılan çalışmaların ardından bu gizli yolun detayları da belirlendi. İddialara göre, Adnan Oktar, polis baskınlarına karşı Üsküdar’daki villasında bir araba, Kandilli’deki villasında bir araba ve sahilde bir tekneyi 24 saat bekletiyordu. Polisin villaya doğru gelişini, kameralardan öğrendi. Hemen yanına yardımcısı Didem Ürer’i alarak kimsenin bilmediği o gizli yoldan aşağı indi. Kapıya geldiğinde, önce kapının güvenlik kamerasından dışarıyı yokladı. Polisi görmeyince bu kapıdan çıkarak 24 saat beklettiği arabasına Didem Ürer ile birlikte bindi. Ancak arabayla Sarıyer’e giderken yakalandı. Oktar’ın bu durumlar için 2 para dolu çantayı her zaman hazır tuttuğu öğrenildi. Sarıyer’de yakalandığında 40 bin dolar ve bir çanta dolusu döviz ele geçirilmişti.

CİNSEL HAYATI YOKTU

Adnan Oktar grubunun eski iki numarası Fırat Develioğlu ve eski kedicik Ceylan Özgül katıldıkları televizyon programında örgütle ilgili açıklamalarda bulundu. 1986’da katıldığı gruptan 1996’da ayrıldığını belirten Develioğlu, “Adnan Hoca’nın mehdi olduğuna inanıyorduk. Cihat ve zekat yöntemiyle gençleri kandırılıyordu. 99’a kadar bazı ünlüler geldiler, gittiler” dedi. Özgül ise şunları söyledi: Oktar’ın ciddi sağlık sorunu var. Oktar cinsellikle ilgili işlerin içinde çok fazla olmak istiyor ama olamıyor. İşkence davasına katılan olmadı.

SAÇAN'I DAVA ETMİŞLERDİ

Adnan Oktar grubuna yönelik 12 Kasım 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan’ın da aralarında bulunduğu 8 emniyet görevlisi hakkında ‘işkence’ suçundan 27’şer kez 12’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: Vatan