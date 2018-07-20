HALKIN İÇİNDE YAŞIYORMUŞ

Çocuklara cinsel istismardan askeri casusluğa kadar 31 suçlamanın yöneltildiği Adnan Oktar ile 167 müridi tutuklanarak silivri Cezaevi’ne konuldu. Adnan Oktar, savcının sorduğu soruların 100’üne “Külliyen yalan” diye yanıt vermiş. Örgüt lideri olmadığını ileri süren Oktar “Halkın içinde yaşayan, arkadaş çevresi geniş bir kişiyim” demiş.

İSTİSMAR, DAYAK, ŞANTAJ...

Kadın ve çocuk mağdurların ifadeleri ise şatafatlı yaşantının arkasındaki dehşeti anlatıyordu: Erkekler, küçük kızlarla birlikte olurken fotoğraf çekiyor, ayrılmak isteyene şantaj yapılıyordu. Adnan Oktar davranışını beğenmediği pek çok kadını herkesin içinde döverdi. Küçücük kız çocuklarına bile makyaj yaptırılıp dekoltesi bol giysiler giydiriliyordu.

Adnan Oktar'ın baş müritleriyle birlikte yaşadığı Çengelköy’deki villa 30 dönümlük araziye kurulu. Adnan Oktar’ın Boğaz’a nazır, ormanlık alanın içindeki milyon dolarlık bu villasının dışında silivri’de de 40 dönüm arazi üzerine kurulu bir villası daha var.

ADNAN OKTAR'IN SON HALİ

Adnan Oktar, Çağlayan görüntülendi. Adliyesi nezarethanesinde önceki gece tutuklanma kararını beklerken böyle