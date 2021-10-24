Bilim & Teknoloji Adobe aşı olmayan çalışanlarını işten çıkarıyor

Adobe aşı olmayan çalışanlarını işten çıkarıyor

Bilim & Teknoloji

Adobe aşı olmayan çalışanlarını işten çıkarıyor

Adobe, koronavirüsüne karşı aşı olmayan çalışanların 8 Aralık itibariyle işten çıkartılacağını açıkladı.

24 Ekim 2021, Pazar 10:18 Son Güncelleme:
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ABD merkezli yazılım şirketi Adobe, çalışanları için aşı anketi düzenledi. Anketin sonuçlarına göre çalışanların yüzde 93.5’inin en az iki doz aşı olduğu belirlendi.

Şirketin insan kaynakları departmanı aşısız personeli aşı olmaları konusunda uyardı. Aşı olmayan kişilerin 8 Aralık itibarıyla işten çıkartılacağı açıklandı.


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