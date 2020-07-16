Adrese dayalı okul sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?

20 Haziran tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanmasının ardından adrese dayalı okul sorgulama sistemi araştırılmaya başlandı. Peki adrese dayalı okul sorgulama nasıl yapılıyor?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020-2021 eğitim-öğretim yılında da öğrencilerin liselere kaydolabilmesi için ikametgah adresleri önem kazanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden adrese dayalı liselerin 2019 listesine ulaşılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sisteminde yer alan 'Okullar ve Diğer Kurumlar' sekmesinden okullar görünebiliyor.

Kimler için sorgulama yapılıyor?

Adrese dayalı okul sorgulama işlemleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yapılabiliyor. MEB'in hizmete açtığı sayfadan il ve ilçe seçerek sorgulama yapabilen kişiler bölgedeki okulların listesine ulaşabiliyor.

2018 yılında TEOG yerine getirilen "Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecek.

Okulların belirli kontenjanı için öğrenciler arasında eşitlik sağlanması halinde bakılacak kriterlerde de değişik yapıldı. Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı'nın ardından yıl sonu başarı puanına bakılıyordu. Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.





İlgili Haberler LGS sonuçları açıklandı



