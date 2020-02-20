Adriana dedikoduyu duydu, kızdı
Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile yazar Metin Hara’nın ilişkisi 2 yıl sürmüştü.
20 Şubat 2020, Perşembe 12:09 Son Güncelleme:
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2019 yazında iş insanı Emir Uyar ile aşk yaşayan Adriana’nın bu ilişkisi ise 9 ay sürdü. Magazin kulislerinde Adriana Lima ile Emir Bahadır’ın yakınlaştığı konuşuluyordu. Bu söylentiyi sosyal medya hesabındaki takipçilerinin uyarısıyla öğrenen Adriana açıklama yaptı:
'Uydurma haberler yapılmasın'
“Ben bekarım, şu an hayatımda kimse yok. Uydurma haberler yapılmasın.”
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