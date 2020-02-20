Adriana dedikoduyu duydu, kızdı

2019 yazında iş insanı Emir Uyar ile aşk yaşayan Adriana’nın bu ilişkisi ise 9 ay sürdü. Magazin kulislerinde Adriana Lima ile Emir Bahadır’ın yakınlaştığı konuşuluyordu. Bu söylentiyi sosyal medya hesabındaki takipçilerinin uyarısıyla öğrenen Adriana açıklama yaptı:

'Uydurma haberler yapılmasın'

“Ben bekarım, şu an hayatımda kimse yok. Uydurma haberler yapılmasın.”

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