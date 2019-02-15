ADÜ’de yazar çalıştayı gerçekleşti

Etkinliğin konuşmacıları Springer Nature Lisanslama Müdürü Selin Şencanlı ve Satış Direktörü Şahin Giray, üniversite akademisyenlerine yönelik düzenlenen seminerde akademik yayın hazırlama süreçleriyle ilgili bilgiler verdi.

Akademisyenler, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda katılımcılara, uluslararası dergilerde başarılı makale yayınlamanın ve alanlarındaki etkilerini üst düzeye çıkarabilmenin yolları anlatıldı.

Etkinlikte, akademik yayıncılık, etkili yazım stratejileri ve yayın etiği kuralları hakkında bilgiler verilerek bilimsel araştırmaların yayınlanması ile ilgili tüm süreçler ele alındı.

İHA