Af çıkacak mı? Af yasası konusunda son gelişmeler neler?

Af konusunu ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri öncesi ortaya atmış konu üzerinde epeyce tartışılmıştı. Önceki gün AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bir vatandaşın "Af istiyoruz" çıkışına "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur" diye karşılık verdi.

Bu gelişme sonrası yüz binler büyük bir heyecana kapılıp "Af yasası ne zaman çıkacak?" sorusunu soruyordu ki bugün Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'ten yeni bir açıklama geldi.

"AFFA KARŞIYIM"

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in açıklamaları şöyle:

"Kurumsal bir görüş olmamakla birlikte ben affa karşıyım. Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur."