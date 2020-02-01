Türkiye AFAD, Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsünü paylaştı

AFAD, Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsünü paylaştı

Türkiye

AFAD, Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsünü paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsünü paylaştı.

01 Şubat 2020, Cumartesi 22:19 Son Güncelleme:
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AFAD, 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsünü Twitter üzerinden paylaştı.

24-31 Ocak 2020 tarihleri arasında kaydedilen verilerin paylaşıldığı görüntülere, "Avrupa’nın en büyük 2. deprem gözlem ağına sahip olan AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz tarafından ölçülen 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsü" notu düşüldü.


İHA

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