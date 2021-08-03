Türkiye AFAD: Orman yangını çıkan 5 kente 62,5 milyon TL yardım gönderildi

AFAD: Orman yangını çıkan 5 kente 62,5 milyon TL yardım gönderildi

Türkiye

AFAD: Orman yangını çıkan 5 kente 62,5 milyon TL yardım gönderildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) orman yangınlarının çıktığı Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'ye toplam 62,5 milyon TL nakdi yardım gönderildiği açıklandı.

03 Ağustos 2021, Salı 14:59 Son Güncelleme:
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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 28 Temmuz'da ülkenin farklı bölgelerinde orman yangınlarının çıktığı bildirildi. Devam eden yangınlara müdahale çalışmalarının sürdüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ön iyileştirme çalışmalarının da yürütüldüğü kaydedildi. AFAD Başkanlığı koordinasyonunda nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'ye; AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından toplam 62,5 milyon TL nakdi yardım gönderilmiştir. Hâlihazırda 1759 vatandaşımıza barınma hizmeti verilmekte olup, afetzede vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için; yangın bölgelerine 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri sevk edilmiştir. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; yangın bölgelerinde günlük 19 bin 435 kişi/öğün sıcak yemek dağıtılmakta olup, bugüne kadar 129 bin 175 kumanya, 75 bin 356 ikramlık malzeme, 66 bin 159 içecek ve 309 bin 60 su dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda 1700 koli hijyen malzemesi ile 100 gıda kolisi dağıtılmıştır."

DHA

 





DHA-Genel - Türkiye-Ankara - 

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