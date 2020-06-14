Türkiye AFAD'dan Bingöl'deki depremle ilgili açıklama

AFAD'dan Bingöl'deki depremle ilgili açıklama

Türkiye

AFAD'dan Bingöl'deki depremle ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7'lik deprem sonrası 22 artçı sarsıntının daha meydana geldiğini belirtti.

14 Haziran 2020, Pazar 20:19 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde ilçeye bağlı Kaynarpınar, Balpınarı, Ormaniçi, Çayköy, Kökpınar ve Karşıyaka köylerinin tarandığını, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yapılan açıklamada, "5,7 büyüklüğündeki depremde, Bingöl Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki köylerde 2 evin hasar gördüğü, farklı köylerde 8 vatandaşımızın yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralı 2 güvenlik korucumuzdan biri enkaz altında kalmıştır. Bölgeye, 109 kişiden oluşan AFAD, UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekipleri 26 araçla sevk edilmiştir. Bölgede arama kurtarma ve köylerde tarama faaliyetleri sürmektedir." denildi. 

DHA-AA


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