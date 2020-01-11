AFAD'dan deprem açıklaması: V Oldukça Güçlü Marmara Denizi’nde meydana gelen depremle ilgili AFAD, "AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: V Oldukça Güçlü olarak hesaplanmıştır"dedi.