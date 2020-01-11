AFAD'dan deprem açıklaması: V Oldukça Güçlü

Marmara Denizi’nde meydana gelen depremle ilgili AFAD, "AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: V Oldukça Güçlü olarak hesaplanmıştır"dedi.

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AFAD'dan deprem açıklaması: V Oldukça Güçlü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde meydana gelen depremin şiddetinin "V Oldukça Güçlü" olarak hesaplandığını bildirdi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin, AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre, "Maksimum Şiddet: V Oldukça Güçlü" olarak hesaplandığı ifade edildi.

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AA

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