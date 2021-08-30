Afgan halk müziği sanatçısı Taliban tarafından öldürüldü

Taliban’ın sivillere saldırmayacağına ilişkin verdiği söze rağmen, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’nin Bağlan vilayetindeki evinden zorla çıkarılarak öldürülmesi, hareketin baskıcı kurallarının geri döneceği konusunda endişeleri arttırdı.

İngiltere merkezli Daily Mail gazetesinin haberine göre Andarabi’nin ailesi, sanatçının Andarab bölgesinin Kişnabad köyünde bulunan evinden zorla çıkarılarak öldürüldüğünü duyurdu.

'CUMA GÜNÜ İŞLER DEĞİŞTİ, ONU ZORLA EVDEN ÇIKARDILAR'

Independent Türkçe'nin haberinde yer verilen detaylara göre, Andarabi’nin oğlu Cevad, Taliban militanlarının daha önce de evlerine geldiğini ve babasıyla çay içtiğini söyleyerek, "Ancak Cuma günü işler değişti. Onu evden zorla çıkardılar ve başından vurdular. O masum, sadece insanları eğlendiren bir şarkıcıydı" dedi.

Cevad, adalet istediğini ve yerel bir Taliban konseyinin babasının katillerini cezalandırma sözü verdiğini de söyledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise AFP'ye yaptığı açıklamada cinayetle ilgili fazla ayrıntıya sahip olmadığını ve olayı araştıracaklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kültürel Meselelerden Sorumlu Raportörü Karima Bennoune, olayın ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda cinayetten derin endişe duyduğunu ifade etti.

Birçok Afgan, Taliban'ın katı yaklaşımından, yabancı güçlerle ya da önceki ABD destekli hükümetle işbirliği yapan kişilere karşı misilleme yapmasından korkuyor



