Afganistan'da yetkililer, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine düzenlenen bombalı saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı.

Cumhurbaşkanı Gani'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek. AA