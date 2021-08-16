Tatil için Afganistan'a giden İngiliz öğrenci Taliban'ın 10 gün içinde tüm ülkeyi ele geçirmesi sonrası oluşan kaosun ortasında kaldı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki öğrenci yaşadıklarını anlattı.

Dünya Afganistan'da yaşanan gelişmelere kilitlenmiş durumda. Taliban'ın 10 günde tüm ülkeye hakim olması sonrası on binler yollara döküldü, ülke adeta kaosa teslim oldu.

Afganistan’a tatile giden 22 yaşındaki İngiliz öğrenci ise tabiri caizse tüm bu gelişmelerin göbeğinde kendisini buldu ve hayatının şokunu yaşadı.

'Ziyaret edilmesi en tehlikeli ülkeler'i araştırdıktan sonra Afganistan'a gitme kararı aldığını belirten Miles Routledge, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

TAHLİYE EDİLMESİ AYLAR SÜREBİLİR

The Mirror'da yer alan habere göre, İngiliz öğrenci tahliye edilmesinin haftalar sürebileceğinin altını çizdi. Fizik öğrencisi Miles, ortalama bir Afgan vatandaşına kıyasla "rahat" olduğunu yineledi.

Miles Taliban militanları tarafından çevrildiğini ve hayatta kalmak için Gallerli olduğunu söylediğini de iddia etti.

ÇERNOBİL'İ DE ZİYARET ETMİŞTİ

İngiliz öğrenci 'Ziyaret edilmesi en tehlikeli ülkeler' turu kapsamında Çernobil'i de ziyaret etmişti.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, hükümetin tüm İngiliz vatandaşlarını güvenli bir şekilde tahliye etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söylemiş, ancak 'bazı insanların geri dönmeyeceğini' kabul etmişti.















