Afganistan’da bakandı Almanya’da bakın ne iş yapıyor!

Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’dan dünyayı şok eden haberler gelmeye devam ediyor. Kabil'den kaçanların dehşet veren görüntülerinden sonra, infaz timinin kapı kapı gezdiği iddiaları da tedirginlik yaratıyor. Ülkeden kaçan üst düzey devlet yetkilileri dikkat çekerken, vatandaşları kaderlerini terk ettikleri iddiasıyla da tepki topluyor.

Taliban'ın 15 Ağustos’ta Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası, binlerce Afgan adeta akın akın başka ülkelere kaçıyor. Yabancılar da ülkeden hızlı bir şekilde tahliye ediliyor. Taliban ise Afganların ülkeyi terk etmesini istemezken Kabil Havalimanı'ndaki kaos devam ediyor.

BAKANLIKTAN KURYELİĞİ

Alman medya kuruluşu LVZ'de yer alan habere göre, Taliban işgalinden önceki Afgan hükümetinde İletişim Bakanı olan Sadaat, 2020'de Almanya'nın Saksonya eyaletine kaçtı.

Sadaat, burada Lieferando adlı yemek teslimatı firmasında bisikletli kurye olarak çalışmaya başladı.