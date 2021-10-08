Afganistan'da camiye bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırının Cuma namazı sırasında gerçekleştiği, bu sebeple ölü ve yaralı sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
08 Ekim 2021, Cuma 13:48 Son Güncelleme:
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Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Taliban yetkilileri saldırıyı doğrularken görgü tanıkları olayda çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğunu aktardı.
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