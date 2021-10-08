Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Taliban yetkilileri saldırıyı doğrularken görgü tanıkları olayda çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğunu aktardı.