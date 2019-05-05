İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, bir saldırganın, emniyet müdürlüğü binası girişinde, üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığını, daha sonra diğer silahlı saldırganların binanın içerisine girdiğini söyledi.

Rahimi, emniyet mensupları ile saldırganlar arasında silahlı çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmanın devam ettiği bilgisini paylaşan Rahimi, şu ana kadar yaklaşık 40 kişinin yaralandığını aktardı.

Rahimi, yaralıların çoğunun emniyet binasının yanındaki okulda eğitim gören öğrenciler olduğunu ifade etti.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

AA