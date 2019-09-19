Afganistan'da hastaneye bombalı saldırı: En az 20 ölü
Afganistan'ın güneyindeki bir hastaneye bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sebebiyle en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 95 kişinin de yaralandığı bildirildi
Afganistan'ın güneyinde bir hastaneye bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sebebiyle en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 95 kişinin de yaralandığı bildirildi. Söz konusu saldırıyı terör örgütü Taliban üstlendi.
24 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin 17 Eylül günü katıldığı seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 24 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanmıştı.
https://twitter.com/HezbullahAtal/status/1174558423997964288?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1174558423997964288&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fdunya%2Fson-dakika-afganistanda-bombali-saldiri-en-az-20-olu-41333387