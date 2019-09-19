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Afganistan'da hastaneye bombalı saldırı: En az 20 ölü

Afganistan'ın güneyindeki bir hastaneye bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sebebiyle en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 95 kişinin de yaralandığı bildirildi

19 Eylül 2019, Perşembe 08:50
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Afganistan'da hastaneye bombalı saldırı: En az 20 ölü

Afganistan'ın güneyinde bir hastaneye bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sebebiyle en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 95 kişinin de yaralandığı bildirildi. Söz konusu saldırıyı terör örgütü Taliban üstlendi.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin 17 Eylül günü katıldığı seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 24 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanmıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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