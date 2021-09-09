Afganistan'da kadınlar için hayat giderek zorlaşıyor! Bir yasak daha geliyor
Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın ülkeyi nasıl yöneteceği üç aşağı beş yukarı tahmin edilse de, bazı analistlerin "Taliban'ın 20 yıl önceki Taliban olmayabileceği" öngörüsü her geçen gün boşa düşüyor. Taliban'ın dün açıkladığı geçici kabinede kültür bakanının yardımcısı olarak görev yapacak Ahmedullah Vasık, kadınların kriket oynarken yüzlerinin ve bedenlerinin görüneceğini belirterek, şeriatın buna izin vermediğini ifade etti.
09 Eylül 2021, Perşembe 01:58 Son Güncelleme:
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Taliban üyelerinin Afganistan'daki icraatları dünya genelinde dehşetle izlenirken, dün açıklanan geçici kabine de ülkenin geleceğine dair önemli ipuçları verdi.
Kabinede kültür bakan yardımcılığı görevine getirilen Ahmedullah Vasık, "Kadıların kriket oynamasına izin verileceğini sanmıyorum, zira kadınların kriket oynaması gerekli değil" ifadelerini kullandı.
Avustralya merkezli yayın kuruluşu SBS'e konuşan Vasık, "Krikette yüzlerinin ve vücutlarının örtülemeyeceği bir durumla karşılaşabilirler. İslam kadınların böyle görünmesine izin vermiyor" şeklinde konuştu.
Medya çağında olunduğunu söyleyen bakan yardımcısı, "Fotoğraflar ve videolar olacak ve insanlar onlara bakacak. İslam ve İslam Emirliği (Afganistan) kadınların kriter oynamasına ya da açık görünecekleri türden sporları yapmalarına izin vermez" dedi.