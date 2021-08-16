Afganistan’dan kaçmak isteyenlerin yığıldığı Kabil Havalimanı'ndan eşi benzeri olmayan görüntüler gelmeye devam ediyor. Silah seslerinin duyulduğu havalimanında insanlar umutsuzca uçaklara tırmanırken, ABD askerlerinin açtığı ateşte çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Öte yandan ortaya çıkan son görüntü ise tüm dünyayı dehşete düşürdü. Kabil Havalimanı’ndan kalkan uçakların tekerlek bölmelerinin içine saklanan üç kişinin yüzlerce metre yükseklikten yere düştü. O anlar kameralara böyle yansıdı.







