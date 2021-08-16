Afganistan’da korkunç an! Tekerlekler kapanınca uçaktan böyle düştüler…
Afganistan’dan kaçmaya çalışan insanların Kabil Havalimanı’ndan kalkan uçakların tekerlek bölmelerinin içine girdiği ve tekerlekler kapanınca insanların düştüğü görüntüler tüm dünyayı dehşete düşürdü. İşte o anlar…
16 Ağustos 2021, Pazartesi 12:27 Son Güncelleme:
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Afganistan’dan kaçmak isteyenlerin yığıldığı Kabil Havalimanı'ndan eşi benzeri olmayan görüntüler gelmeye devam ediyor. Silah seslerinin duyulduğu havalimanında insanlar umutsuzca uçaklara tırmanırken, ABD askerlerinin açtığı ateşte çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.
Öte yandan ortaya çıkan son görüntü ise tüm dünyayı dehşete düşürdü. Kabil Havalimanı’ndan kalkan uçakların tekerlek bölmelerinin içine saklanan üç kişinin yüzlerce metre yükseklikten yere düştü. O anlar kameralara böyle yansıdı.
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