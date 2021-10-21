ABD'nin çekilmesinin ardından Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban'ın kadınlara yaşattığı dehşet her geçen gün artarak devam ediyor. Afgan kadın milli voleybol takımı hocası, Mahjabin Hakimi isimli kadın voleybolcunun Taliban tarafından Kabil'de başı kesilerek katletildiğini duyurdu. Taliban'ın kadını katlettikten sonra görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştığı belirtildi.

SADECE 2 VOLEYBOLCU ÜLKEDEN KAÇABİLDİ

Independent Farsça'nın haberine göre; Afgan kadın milli voleybol takımı hocası, ABD'nin çekilmesinin ardından Taliban'ın kontrolü tamamen ele almasından önce sadece iki sporcusunun ülkeden kaçabildiğini söyledi.

CİNAYETLERİ TEHDİTLE GİZLİYORLAR

Katledilen Hakimi'nin ülkeden kaçamayan birçok kadın sporcudan biri olduğunu belirten hocası, aile üyelerinin tehdit edilmesi nedeniyle bu cinayetlerin konuşulmasının engellendiğini açıkladı.

KATLETTİKTEN SONRA SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

İngiliz The Sun’da yer alan habere göre de; Taliban militanları kadın sporcuyu katlettikten sonra cansız bedeninin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Ancak söz konusu fotoğrafların Mahjabin Hakimi’ye ait olduğu henüz kesinleşmedi.

Mahjabin Hakimi'nin, Afgan azınlık grubu olan ve Taliban'ın şiddetle karşı çıktığı Hazara etnik grubuna mensup olduğu öğrenildi.

Taliban iktidara geldikten sonra spora, özellikle de kadın sporlarına katı kısıtlamalar getirildi. Ülkede çok az kadın oyuncu kaldı, çoğu ülkeyi çoktan terk etti.