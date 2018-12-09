Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Bala Buluk ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 8 asker hayatını kaybetti

09 Aralık 2018, Pazar 16:48
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Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü

Farah İl Şura Vekili Dadullah Kani, militanların, Bala Buluk'un Ab Hurma bölgesindeki askeri karakola saldırdığını bildirdi.

Saldırıda 8 askerin yaşamını yitirdiğini kaydeden Nurzai, 10 askerin de örgüte esir düştüğünü söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu karakolunun kontrolünün sağlandığı iddia edildi.

AA

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