Afili Aşk 26. bölüm özeti

Afili Aşk 26. bölüm fragmanında Kerem ve Volkan bekarlığa veda partisi düzenlemek istiyor. Ancak Ayşe ve Gonca'nın gazabına uğramaktan korkan ikili buna cesaret edemiyor.

Onlardan şüphelenen Ayşe ise Kerem'i yakın takibe alıyor ve onu izlemeye başlıyor. Kerem'in biriyle buluştuğunu gören Ayşe, deliye dönüyor. Peki Kerem'in gizli gizli buluştuğu bu kişi kim?

Afili Aşk 26. bölümde neler olacak? Afili Aşk 27. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Kerem ve Ayşe o gece adeta kendi masallarının içine sürüklenmiş. Bir kez daha aşklarının önüne kimsenin duramayacağını ispatlamışlardır. İki âşık, Yelda’ya büyük bir ders verir. Yelda bu savaşta kaybeden taraf olduğunu kabul edecek midir?

Öte yandan Muhsin’in geçmişte yaptıkları bir gölge gibi onları takip eder. Kerem bu geçmişin stresiyle baş etmeye çalışır. Ayşe ise Kerem’in yaşadığı stresin iş ile ilgili olduğu düşüncesine kapılır. Hem Kerem hem de şirketteki çalışanlara motivasyon günü düzenler. Modamu’da motivasyon günü, büyük sürprizlere ve şüphelere sebep olur.





Şirkete gelen eğitim koçu ‘’güven’’ üzerine testler yapar ve Kerem bu testlerde sınıfta kalır. Kerem Ayşe’nin radarına takılmıştır bir kere, artık gözü Kerem’in üstündedir. Üstüne bir de Kerem ve Volkan’a sürpriz bir arkadaş ziyaretiyle gündeme gelen bekarlığa veda partisi işleri daha çok karıştıracaktır.

Afili Aşk 27. bölüm fragmanı dizi biter bitmez haberimizde olacak.

Afili Aşk 25. bölümde neler olmuştu?

Kerem, Muhsin'in karanlık geçmişiyle yüzleşmekte zorlanır. Ne yapacağını bilemeyen Kerem, öğrendiği acı gerçeği kendi içinde mi tutacak yoksa Ayşe'yi kaybetme pahasına anlatacak mıdır?

Ayşe ise her şeye rağmen Yelda’ya kendini sevdirme derdindedir. Bunu fark eden Yelda, titizlikle bir plan hazırlar. Bu planın farkında olmayan Ayşe, kendini adeta külkedisi masalının içinde bulur. Yakışıklı prens Kerem ve iyi kalpli külkedisi Ayşe herkese ve her şeye rağmen sonsuza dek mutlu yaşayacakları bir dünya hayal ederken hiç beklemedikleri şekilde tuzağa düşerler. Peki Ayşe bu tuzağı bozup prensine yetişebilecek midir?

Afili Aşk 27. bölüm fragmanı yayında





Afili Aşk 27. bölüm özeti

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında arkadaşının bekarlığa veda partisi yüzünden Ayşe'yle arası bozulan Kerem için işler daha da karışık bir hal almaya başlıyor. Arkadaşı tarafından esir alınan Volkan, Kerem'den onu kurtarmasını istiyor.

Ayşe'yle birlikte Volkan'ın yanına giden Kerem, tüm bu olanların suçlusu olarak arkadaşını görüyor ve kendini aklıyor. Ancak bu gelişmeler yaşanırken Mete'nin nişanlısı yüzük atıyor ve Ayşe'yle bir araya geliyor.

Ayşe'ye verdiği liste ise olayların akışını tamamen değiştiriyor. Bundan sonra Kerem'in adımlarına karşılık, Ayşe de yeni planlar yapmaya başlıyor. İkili arasında liste krizi baş gösteriyor!

Afili Aşk 27. bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de.