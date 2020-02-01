'Afili Aşk' ekibi yemekte buluştu

Kanal D’de her çarşamba akşamı ekrana gelen ‘Afili Aşk’ın 31'inci bölümünü tüm oyuncular ve set çalışanları birlikte izledi. Uyumlu çalışmasıyla dikkat çeken ‘Afili Aşk’ ekibi, yemekte fotoğraf çektirip sohbet etti.

Dizi için fan grupları kuruldu

Sezonun en çok konuşulan romantik komedisi olan ‘Afili Aşk’, izleyiciden bugüne kadar hep tam not aldı. Dizi için fan grupları kuruldu. Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in yer aldığı ‘Afili Aşk’, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.



