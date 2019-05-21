Kanal D’nin yaza damgasını vuracak dizisi Afili Aşk’ın yeni fragmanı yayınlandı. Diziyle aynı adı taşıyan şarkısı ile şimdiden dillerden düşmeyen Afili Aşk, oyuncuları kadar konusu da merak ediliyor. Peki, Afili Aşk ne zaman başlıyor? Afili Aşk konusu ne? Afili Aşk oyuncuları kim? İşte yepyeni bir yaz dizisi Afili Aşk ile ilgili detaylar…

Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in gelin ve damadı canlandırdığı ilk tanıtımla, ekrana gelir gelmez dikkatleri üzerine çeken Afili Aşk aynı adı taşıyan şarkısı ile de büyük beğeni topladı.

Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in hayranları başta olmak üzere ‘afili tanıtım’ı beğenenler, sosyal medyada yüzlerce yorum yaptı.

İŞTE İLK FRAGMAN

AFİLİ AŞK HİKAYESİ NEDİR?

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

İŞTE AFİLİ AŞK’IN KADROSU!

Kerem (Çağlar Ertuğrul) ve Ayşe’nin (Burcu Özberk) yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı dizide diğer rolleri, Altan Erkekli (Muhsin), Neşe Baykent (Yelda), Ozan Dağgez (Samet), Asena Tuğal (Hülya), Serkay Tütüncü (Volkan), Benian Dönmez (Melahat), Taner Rumeli (Rıza), Beril Pozam (Nazmiye), Hira Su Yıldız (Buse), Uğur Uzunel (Erkut), Güzide Arslan (Gonca), Umutcan Ütebay (Sabri), Yılmaz Kunt (Berk) ve Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda) paylaşacak.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı Afili Aşk, 12 Haziran Çarşamba 20.00'da Kanal D’de!



