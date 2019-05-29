Kanal D’nin yaza damgasını vuracak yeni dizisi Afili Aşk şarkısı ve oyuncuları ile şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin iki yakışıklı oyuncusu Çağlar Ertuğrul ve Serkay Tütüncü’nün spor salonunda boks yaptığı sahne yayınlandı. Peki, Afili aşk ne zaman başlıyor? Afili Aşk oyuncuları kimler? İşte Afili Aşk’ın ön izlemesi…

Dizinin iki yakışıklı oyuncusu Çağlar Ertuğrul ve Serkay Tütüncü’nün spor salonunda boks yaptığı sahne, sosyal medyada paylaşıldı. Ertuğrul ve Tütüncü’nün hayranlarından tam not alan sahne, kısa sürede yüzlerce yorum aldı.

İŞTE AFİLİ AŞK ÖN İZLEMESİ!

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği Afili Aşk’ın başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk paylaşıyor. Dizide ayrıca Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin) ve Hira Su Yıldız (Buse) rol alıyor.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı Afili Aşk, 12 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D’de…



