Afilli Aşk dizisi sosyal medyada tebrik yağmuruna tutuldu Kadına yönelik şiddetin, tecavüzün ve tacizin gün geçtikçe arttığı günlere uyanıyoruz! Kanal D'nin popüler dizisi Afilli Aşk'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde işte bu can sıkıcı olaylarla ilgili bir göndermeye yer verildi...