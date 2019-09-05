Afilli Aşk dizisi sosyal medyada tebrik yağmuruna tutuldu
Kadına yönelik şiddetin, tecavüzün ve tacizin gün geçtikçe arttığı günlere uyanıyoruz! Kanal D'nin popüler dizisi Afilli Aşk'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde işte bu can sıkıcı olaylarla ilgili bir göndermeye yer verildi...
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Afili Aşk'ın yeni bölümünde 'Kerem' ve 'Muammer' karakteri arasındaki diyalog damga vurdu.
''KADIN 'HAYIR' DİYORSA 'HAYIR'DIR''
Dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde Kerem'in Muammer'le kavgasında sarf ettiği "Çapkınlığın da bir raconu olur. Evli kadına bakılmaz. Kadın 'Hayır' diyorsa 'Hayır'dır." sözleri sosyal medyada büyük ses getirdi.
Geçtiğimiz günlerde Emine Bulut cinayetinin sonrasında kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu.
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