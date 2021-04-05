Magazin Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı

Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı

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Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı

Bir dijital platformda yayınlanacak ‘Yeşilçam’ dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu, All dergisine konuştu. İşte genç oyuncunun çarpıcı açıklamalarından satırbaşları...

05 Nisan 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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  • Aktif bir şekilde dans ediyorum. Dansa fena sardım. Bir de snowboard yapmaya başladım. Ama pandemi olduğu için bu kış snowboard yapmaya gidemedim.
  • Ben işimi büyük bir özveriyle yapıyorum. Yaptıkça olgunlaşıyorum, sindiriyorum, kabulleniyorum. Farkındalığım artıyor.
  • Yeni projemizde Çağan Irmak ile çalışma fırsatı bulmak özellikle bu genç yaşımda büyük bir şans.
  • Her çalıştığım usta oyuncudan bir şeyler öğrenmeye çalışırım, hep gözlemlerim.
  • Sektöre ilk girdiğimde beni en çok zorlayan maddi sıkıntı olmuştu. Tek gelirim oyunculuktu. Bu beni duygusal olarak daha güçlü bir insan haline getirdi diyebilirim. Bazı şeyleri erken yaşamak aslında kişisel gelişim için daha iyi oluyor. Erken olgunlaşıyorsun, olaylara farklı gözden bakıyorsun.
  • Ben özeleştiri yapmadan duramıyorum. Artık tamamım, her şeyimle müthiş, başarılı bir oyuncuyum dersem, atın beni denizlere.

  • Tam olarak ne istediğimi dürüst olmak gerekirse ben de bilmiyorum. Bakalım hayat neler çıkartacak karşıma. Akışına bırakıyorum.
  • Seçimlerimiz kaderimizi yaratır.
  • Aşıkken iştahım kesiliyor ve sürekli parmaklarımı çıtlatıyorum!
  • Oyuncunun derdi duygularla olmalı, güzel görünmekle değil.
  • Haksızlığa uğramak hayatta en tahammül edemediğim şey.
  • Çok çalışmaktan asla ödün vermem. Önüme bir iş geldiği zaman o işe tutunarak elimden gelenin en iyisini yapana kadar çalışır, didinirim.
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