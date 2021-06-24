Magazin Afra Saraçoğlu renkli elbisesiyle göz kamaştırdı

Afra Saraçoğlu renkli elbisesiyle göz kamaştırdı

Magazin

Afra Saraçoğlu renkli elbisesiyle göz kamaştırdı

Afra Saraçoğlu, önceki gün Levent’te bulunan bir AVM’de objektiflere yansıdı. Saraçoğlu, şık giyim tarzıyla dikkat çekti.

24 Haziran 2021, Perşembe 10:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son olarak dijital platformlarda yayınlanan ‘Yeşilçam’ adlı dizide rol alan ve oldukça olumlu yorumlar alan güzel oyuncu, gelen tepkilerden ve geri dönüşlerden son derece memnun olduğunu söyledi.

Meydan katında bulunan bir restoranda menajeriyle bir araya gelen Afra Saraçoğlu, sevenlerinin yoğun ilgisine kayıtsız kalmayıp yanına gelenlerle de fotoğraf çektirdi. Şıklığıyla göz kamaştıran güzel oyuncu, toplantı sonrasında kısa bir alışveriş turu yaparak AVM’den ayrıldı.


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
24 Haziran 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Ben şaşırmaya devam ediyorum
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Şener Şen'in ismi ikna için yeter mi?
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Kardeşler
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
21 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Yazın keyfini çıkarmaya hazır mısınız?
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Mevlana'nın hayatı dizi oluyor
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ya yara ya kahraman tüm babişkoların 'Babalar Günü' kutlu olsun
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Wilma Elles görüntülenmekten kurtulamadı!