Afra Saraçoğlu renkli elbisesiyle göz kamaştırdı

Son olarak dijital platformlarda yayınlanan ‘Yeşilçam’ adlı dizide rol alan ve oldukça olumlu yorumlar alan güzel oyuncu, gelen tepkilerden ve geri dönüşlerden son derece memnun olduğunu söyledi.

Meydan katında bulunan bir restoranda menajeriyle bir araya gelen Afra Saraçoğlu, sevenlerinin yoğun ilgisine kayıtsız kalmayıp yanına gelenlerle de fotoğraf çektirdi. Şıklığıyla göz kamaştıran güzel oyuncu, toplantı sonrasında kısa bir alışveriş turu yaparak AVM’den ayrıldı.



