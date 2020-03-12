Birleşmiş Milletler (BM), göçmen çekirge sürülerindeki artış nedeniyle yaşanacak olası bir insani felakete karşı uyarılarda bulunurken; Afrika'da başlayan çekirge istilasının Türkiye'nin doğu ve güneydoğu sınırında İran ve Irak'a dayandığı iddia ediliyor.

Çekirgeler Türkiye sınırında iddiası

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yayımladığı durum raporunda, Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya'da durumun kritik olduğuna ve yeni çekirge sürülerinin oluşmaya başladığına dikkat çekti. Bölgedeki durumun 'alarm verici' seviyelerde olduğu belirtilen raporda, çekirgelerin yeniden üremeye başladığı ve bu sürülerin gıda güvenliğine benzeri görülmemiş tehdit oluşturduğu aktarıldı.









Çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Pakistan gösterildi. FAO'nun Twitter hesabında paylaşılan bir haritada çekirgelerin sınır komşumuz Irak'a kadar geldiği iddia edildi.

150 km yol katedebiliyorlar

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor .Çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.









Çekirge istilası nerede? Çekirge istilası nedir?

Şubat ayında, Etiyopya, Somali, Yemen, Umman ve Hindistan gibi komşu ülkelerden geldiği belirtilen çekirgeler için Suudi Arabistan’da çıkmış, Çevre ve Su Bakanlığı yetkililerince uyarılar yapılarak, Çekirgelerin genellikle zararsız oldukları, ancak kırmızı renkte olanlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, düzenli ilaçlamaların yapılacağı da bildirildi.

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