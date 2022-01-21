MSB'den yapılan açıklama şöyle:

İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG, gerçek yüzünü bir kez daha göstererek Suriye’nin kuzeyinde barış ve istikrarı sağlayan Zeytin Dalı Harekatı’nın yıl dönümünde Afrin kent merkezine füze saldırısı gerçekleştirerek masum sivilleri hedef aldı. Eli kanlı terör örgütü, Tel Rıfat bölgesinden gerçekleştirdiği füze saldırısı ile ilk belirlemelere göre 4 sivil vatandaşı katlederken 20 kişiyi de yaraladı. Ateş destek vasıtalarımız ile teröristlere ait hedefler etkili şekilde vuruldu, vurulmaya devam ediliyor.





İlgili Haberler Bakan Soylu güzel haberi duyurdu: Evlat Nöbeti tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu



