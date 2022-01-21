Afrin'de hain saldırı! Ölüler ve yaralılar var
Milli Savunma Bakanlığı, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG, gerçek yüzünü bir kez daha göstererek Suriye’nin kuzeyinde barış ve istikrarı sağlayan Zeytin Dalı Harekatı’nın yıl dönümünde Afrin kent merkezine füze saldırısı gerçekleştirerek masum sivilleri hedef aldı" ifadelerini kullandı.
21 Ocak 2022, Cuma 00:11 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklama şöyle:
İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG, gerçek yüzünü bir kez daha göstererek Suriye’nin kuzeyinde barış ve istikrarı sağlayan Zeytin Dalı Harekatı’nın yıl dönümünde Afrin kent merkezine füze saldırısı gerçekleştirerek masum sivilleri hedef aldı. Eli kanlı terör örgütü, Tel Rıfat bölgesinden gerçekleştirdiği füze saldırısı ile ilk belirlemelere göre 4 sivil vatandaşı katlederken 20 kişiyi de yaraladı. Ateş destek vasıtalarımız ile teröristlere ait hedefler etkili şekilde vuruldu, vurulmaya devam ediliyor.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1484193700544716802