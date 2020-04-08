Dünya Afrin'de patlama: 1 yaralı

Afrin'de patlama: 1 yaralı

Dünya

Afrin'de patlama: 1 yaralı

Suriye Afrin'de yakıt tankeri patladı, 1 kişi yaralandı.

08 Nisan 2020, Çarşamba 12:10 Son Güncelleme:
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Suriye’nin Afrin ilçesinde bomba yüklü olduğu bildirilen yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Yerel medya, patlamada can kaybı olmadığını bildirdi.

Suriye’nin Afrin ilçesinde yerel saatle sabah 08.00 sıralarında bir yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Yerel medya, tankerin bomba yüklü olduğunu duyurdu. Patlamada can kaybı meydana gelmediği ifade edilirken; çevrede maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. 

DHA


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