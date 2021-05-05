Afrin’de PKK/YPG’li teröristlerin bombalı saldırısında 5 çocuk yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yer alan Afrin’de PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 5 çocuğun yaralandığını duyurdu.
05 Mayıs 2021, Çarşamba 21:10 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Masum çocukları hedef alacak kadar alçalan terör örgütü, Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin’de gerçekleştirdiği bombalı terör saldırısında 5 çocuğu yaraladı" ifadelerine yer verildi.
DHA