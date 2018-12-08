'Af'ta hakkı yanana ikinci şans

Vergi, prim ve ceza yapılandırma sonrasında borcunu ödemeyen 3 milyon kişi ceza ve faiz indirim hakkını kaybetmişti. Müjde... Süre uzatıldı.

08 Aralık 2018, Cumartesi 09:46
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'Af'ta hakkı yanana ikinci şans

Vatandaşa, 31 Mart 2018’den öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçlar için yapılandırma hakkı tanıyan af yasası, mayısta yürürlüğe girmişti. 18 Mayıs’ta başlayan başvuru süresi 27 Ağustos’ta, ilk taksit ödeme süresi 1 Ekim’de ve ikinci taksit ödeme süresi de 30 Kasım’da dolmuştu. Yapılandırma hakkının bozulmaması için ilk iki taksitin mutlaka ödenmesi gerekiyordu.

OCAK SONUNA KADAR

Taksitleri kaçıranlar ve hiç borcunu ödemeyenler oldu, yani hak yandı. Şimdi borç yapılandırması bozulana bir şans daha doğdu. Meclis’te görüşülen torba yasaya verilen bir önergeyle, ödeme yapamadığı için hakkı kaybolmuş kişilere, gecikme faizi ödemek şartıyla yeni bir hak tanındı. Bu kişiler, ödemelerini 2019’un Ocak ayı sonuna kadar yapabilecek ve yapılandırması bozulmayacak.

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