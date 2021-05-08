Türkiye Afyon Kocatepe Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor

Türkiye

Afyon Kocatepe Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 17:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir" açıklaması yapıldı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Savaş çıkar mı?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Sisteme dair
Rauf Tamer
Murat Çelik
Ruh hâlimiz nasıl, ne yapabiliriz?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
4 Mayıs 1937 Dersim
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Anlam arıyorum sayın hakim!
Şirin Sever
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Diliyle parmağını ıslatıp poşetleri açan pazarcıya ceza