Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından öncülüğünde başlatılan Sosyal Konut projesinin Afyon kuraları bugün çekildi. İnternette sıklıkla Afyon TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? sorusu aratılıyor. İşte Afyon TOKİ kura çekilişi ve sonuçları hakkındaki detaylar…

Afyonkarahisar’da TOKİ tarafından yapılacak olan 750 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. Konut sahibi olmak için başvuran 7 bin kişinin arasından 750 hak sahibi noter huzurunda belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Küçükçobanlı Mahallesi’nde yapılması planlanan 750 konut için hak sahibi belirleme kurası çekildi. Proje kapsamında 2+1 için 500, 3+1 250 konut için ise toplam 7 bine yakın başvuru yapıldı. Başvuruların projede yapılacak konut sayısından çok olması dolayısıyla noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kocatepe Spor Kompleksi’nde bulunan Tınaztepe Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine başvuru yapan çok sayıda vatandaş katıldı. Kura çekiminin yapıldığı salon dolunca vatandaşlar yere oturmak zorunda kaldı. Afyonkarahisar 3. Noteri Selçuk Topay, gözetiminde gerçekleştirilen kuranın ilk çekilişini Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptı. Zeybek, 3+1 konutlar için başvuru yapan şehit yakınının ismini açıkladı.

AFYONKARAHİSAR’DA YENİ TOKİ PROJELERİ YAPILACAK

TOKİ uzmanı Levent Cenkci yaptığı açıklamada, hak sahibi kişilere hayırlı olmasını dilerken, TOKİ’nin ileriki dönemde Afyonkarahisar’da yeni çalışmalar yapacağını söyledi. Cenkci şöyle devam etti;

"500 adet yapılması planlanan 2+1 konutlar için 3 bin 449 kişi başvurdu. 250 adet yapılması planlanan 3+1 konutlar için ise 3 bin 524 kişi başvuru yaptı. Yapılacak olan konutların yüzde 5’i engelliler için, yüzde 10’u şehit aileleri için, yüzde 15’i ise emekliler için sınıflandırıldı. Hak sahibi belirleme işlemlerinin ardından kurada adı çıkan kişiler ile sözleşmeler imzalanacak. Maliyetler yapılıp proje ihaleye çıkacak. İhalenin ardından 3 yıl içinde konutları bitirip teslim etmeyi planlıyoruz. Çıkmayan vatandaşlarımız moralini bozmasın. Afyonkarahisar’da yeni TOKİ projeleri yapılacaktır. Çünkü Afyonkarahisar’da TOKİ projelerine çok büyük ilgi var."

İHA