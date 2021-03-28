Türkiye Afyonkarahisar'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu

Afyonkarahisar'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu

Türkiye

Afyonkarahisar'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD'ın açıklamasına göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

28 Mart 2021, Pazar 10:57 Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 10.47'de 3,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem AFAD verilerine göre yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

 Gelen son dakika haberine göre; Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı. İşte haberin ayrıntıları...

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 10.47'de deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.6 olarak bildirilirken derinlik ise 11.12 km olarak duyuruldu.

Depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıklayan Kandilli Rasathanesi derinliğini 10.1 km. olarak belirtti.


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