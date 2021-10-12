Türkiye Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin vefat ettiği kazada servis şoförü tutuklandı

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin vefat ettiği kazada servis şoförü tutuklandı

Türkiye

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin vefat ettiği kazada servis şoförü tutuklandı

Afyonkarahisar İscehisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı.

12 Ekim 2021, Salı 14:12 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan servis minibüsünün şoförü A.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında İscehisar Adliyesine sevk edilen A.Ş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı. Adliye çıkışında gazetecilerin "aracı aşırı hızlı kullandığınız iddiası var" şeklindeki ifadesi üzerine A.Ş, "Yok, arabayı normal şekilde kullanıyordum." cevabını verdi.

OLAY

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, dün sabah saatlerinde devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü A.Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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