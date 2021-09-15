Türkiye Afyonkarahisar'da tarihi konak alev alev yandı

Afyonkarahisar'da tarihi konak alev alev yandı

Türkiye

Afyonkarahisar'da tarihi konak alev alev yandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap konakta gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

15 Eylül 2021, Çarşamba 09:55 Son Güncelleme:
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Hisar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı tarihi ahşap konakta, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tarihi konak, kullanılamaz hale geldi.

Geçen aylarda Sandıklı Belediyesi tarafından restore edilen 2 katlı tarihi ahşap konak, devir işlemlerinin ardından Sandıklı Müftülüğü Aile ve Din Hizmetler Merkezi olarak kullanılıyordu.

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