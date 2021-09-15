Hisar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı tarihi ahşap konakta, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tarihi konak, kullanılamaz hale geldi.

Geçen aylarda Sandıklı Belediyesi tarafından restore edilen 2 katlı tarihi ahşap konak, devir işlemlerinin ardından Sandıklı Müftülüğü Aile ve Din Hizmetler Merkezi olarak kullanılıyordu.