Ağır Yaşamlar yıldızı hayatını kaybetti

Posta.com.tr /Ülkemizde TLC ekranlarında yayınlanan aşırı kilolu kişilerin zayıflama mücadelesini konu edinen Ağır Yaşamlar isimli reality şovun yıldızlarından biri olan 30 yaşındaki Destinee Lashaee, trajik bir şekilde hayatına son verdi. Programa 2019 yılında katılan ve trans birey olan Destinee, fazla kilolarla mücadelesini ve depresyonla savaşını anlatmıştı. Destinee’nin ailesi ölümünü sosyal medyada duyururken, genç kadının intihar ettiğine inanılıyor.

Destinee’nin erkek kardeşi Wayne, paylaştığı fotoğrafa şunları yazdı:

Seni olduğun gibi kabul ettim, seninle gelen her zorluğu kabul ettim, yalnız hissettiğin için özür dilerim. Gidecek başka kimsen olmadığını hissettiğin için özür dilerim. Başka bir seçeneğin yokmuş gibi hissettiğin için üzgünüm. Destiny bunun olmasını istemezdi. Tanrım, kardeşlerini neden almaya devam ediyorsun? Daha ne kadarını kaldırabilirim?

Wayne’nin üzücü paylaşımına Destinee’nin haber karşısında yıkılan arkadaşları da taziyelerini sundu.

Önceki yıllarda Destinee’nin erkek kardeşi Anthony ve küçük kız kardeşi Destiny’i trajik bir şekilde kaybetmişlerdi. Destinee, ruh sağlığı hakkındaki mücadelesini kız kardeşinin sosyal medyasında paylaşmıştı.

MailOnline’da yer alan bilgiye göre, son paylaşımında şunları yazmıştı:

Beni seven ve destekleyen herkese, sizi seviyorum ve dünyadaki milyonlarca hayata ve kalbe dokunduğum için minnettarım. Uzun zamandır acı içinde yaşamam, Tanrı’nın hata yapmayacağını anlamamı sağladı. Yolculuğum ve yaşadığım her şey için minnettarım. Tek bir an için pişman değilim. Hepinizi seviyorum.

Destinee, 2019 yılında henüz 27 yaşındayken katıldığı Ağır Yaşamlar (My 600lb Life) programı ile tanınıyor. Programın 7 bölümünde yer almış, zor geçen çocukluğu ve mental sağlık mücadelesinin acısını dindirmek için yemekleri nasıl kullandığını anlatmıştı.

311 KİLOYDU

İntihar girişiminden sonra ruh sağlığının daha da bozulduğunu gören Destinee, programın doktoru Younan Nowzardan’dan yardım almıştı.

Depresyonundan kaçmak için yediğini söylemiş ve onun ölümüne neden olacak kadar kilo almıştı. Destinee, programa katıldığında 311 kiloydu. Program sayesinde kilo vermeyi başarabilmişti.

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