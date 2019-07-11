Ağırlık kaldırmak koşudan etkili

Sağlıklı bir yaşam sürmek için egzersizi hayatımıza sokmak şart. Bunun için spor salonlarına giden kadın sayısı da çok fazla. Peki bu salonlarda hangi antrenmanları yapmalıyız? Hangisi sağlık açısından daha faydalı?

Danimarka’daki araştırmalarda kadınların kalp sağlığını korumada ağırlık kaldırmanın koşudan daha yararlı olduğu belirlendi. 12 hafta boyunca ağırlık egzersizi yapan kadınların kalbe giden damarlarındaki yağ oranı yüzde 31 azaldı.

Damarlardaki yağ oranının azalması kolesterolü düşürdüğü gibi kişilerin genel sağlık tablosunda da çok önemli ilerlemelere yardımcı oluyor...