Ağız ve Diş Sağlığı nedir? Diş sağlığını korumanın yöntemleri

Sağlıklı bir yaşam ağız sağlığıyla başlar. Bu nedenle ağız ve diş sağlığımıza dikkat etmemiz yaşam kalitemizi arttırır. Ağız ve diş bakımın alışkanlık haline çocukluk döneminde getirebiliriz. Bunun için aileye, diş hekimlerine ve aile hekimlerine görevler düşmektedir. Aileleri bilgilendirmeli ve 6 aylık periyotlarla diş hekimi kontrollerinin önemini ailelere anlatılmalıdır. "Doğru Beslenme" ve "Ağız Bakım" alışkanlıkları, çocukların ağız diş sağlıklarının yanı sıra genel sağlıklarının da korunmasını ve yetişkinlik dönemi kronik hastalık risklerinin azaltılmasını sağlayacaktır. Bu kadar önemli bulduğumuz ağız ve diş sağlığı ile ilgili bütün detaylar haberimizde...

Ağız ve diş sağlığı nedir?

Ağız, sindirim kanalının girişidir. Ağızda oluşan olumsuz etkenler diş sağlığının bozulmasına, sindirimin olumsuz etkilenmesine neden olur. Ağza aldığımız yiyecekler çiğnenip, tükürükle karıştırılarak yutulmaya ve sindirime hazır hale getirilirler. Dişlerin, besinlerin parçalanması, öğütülmesi görevlerinin yanı sıra konuşmada ve yüz simetrisinde önemli rolü vardır. Dişleri eksilmiş kişilerin bazı sesleri çıkarabilmeleri zorlaşır, çiğnemede ve ısırmada da zorluk yaşarlar. Dişlerin gelişim sürecinde ilk çıkan süt dişleri, daha sonra yerlerini kalıcı dişlere bırakır. Ağız ve diş sağlığında en önemli iki hastalık diş çürükleri ve diş eti iltihaplanmalarıdır. Diş eti hastalıkları, kimi zaman diş yuvasının bulunduğu çene kemiğinin erimesine kadar ilerleyen bir etki yapabilir. Diş sağlığının bozulması vücuttaki diğer organları da etkileyebilir. Diş sağlığını korumak için muhtemel sebepler içerisinde sadece estetik kaygıların yer aldığını düşünebilirsiniz. Ancak durum böyleyse, yanılıyorsunuz demektir. Çünkü diş sağlığı sadece estetik bir sorun olarak değil, aynı zamanda da tetiklediği kronik rahatsızlar itibariyle de dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Bu bakımdan diş ve diş eti sorunlarında yaşanabilecek problemler şu şekilde:

⦁ Kalp ve dolaşımla ilgili problemler yaşanabilir.

⦁ Kronik bir şekilde baş gösterecek solunum rahatsızlıkları meydana gelebilir.

⦁ Kemik erimesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

⦁ Gebeler için ise düşük riskini arttırabilir.

⦁ Mide ve bağırsakta bir takım problemlerin söz konusu olması muhtemeldir.

Diş sağlığını nasıl koruyabilirim?

Genel olarak ağız ve diş sağlığımızı günlük yaşantımızda kötü etkileyebileceğimiz gibi olumlu yönde korumakta mümkündür.

Diş sağlığını korumak için dikkat etmemiz gerekenler şöyledir:

⦁ Düzgün bir ağız bakımı yapıp günde en az 2 kere dişlerimizi fırçalayıp bunun yanı sıra ağız bakım ürünleri kullanabiliriz. Gündelik yaşantıda diş ipi kullanmakta oldukça faydalı olacaktır.

⦁ Sağlıklı beslenmeyi kendimizde yaşam tarzı haline getirip öğünlerinizin kalsiyum ve protein bakımından zengin olduğuna dikkat etmeliyiz.

⦁ İlk 2 maddeyi ne kadar düzenli yerine getiriyor olsak da belirli zamanlarda düzenli aralıklarla diş hekimine muayene olmayı ihmal etmemeliyiz.