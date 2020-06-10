Ağızda dağılan limonlu kurabiye tarifi

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Limonlu kurabiye tarifi

Limonlu kurabiye malzemeleri

2 su bardağı toz şeker

1 tane büyük boy yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

Bir buçuk adet limonun suyu

Dört buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Bir tutam tuz

Üzeri İçin

1 tane limonun rendelenmiş kabuğu

1 çorba kaşığı pudra şekeri

Limonlu kurabiye yapılışı

Derin bir kaba yumurta ile toz şekeri katıp mikserle çırpın. Üstüne limon suyunu ve sıvıyağını ekleyip tekrar çırpın. Ayrı bir kasede kabartma tozunu unu ve tuzu karıştırın. Kuru karışımı sıvı karışıma ilave edip hamuru yoğurun. Hazırlanan hamuru 10-15 dakika dinlendirin. Hafif unlanmış tezgahta hamuru fazla inceltmeden açın. Tercih ettiğiniz kurabiye kalıpları ile ya da bir bardakla hamuru kesin. Fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayıp kesilen kurabiyeleri dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirin. Kurabiyeler soğuduktan sonra üstüne rendelenmiş limon kabuğu ve pudra şekeri serpin.



