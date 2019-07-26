'Ağla açılırsın' sözü meğer gerçekmiş!

'Ağla açılırsın' sözünü daha önce siz de duymuş olabilirsiniz. Genellikle büyüklerimizden duyduğumuz bu söz aslında bilimsel bir gerçeğe işaret ediyormuş... Zira ‘Ağla, açılırsın’ sözü bilimsel olarak kanıtlandı.

Avustralya’nın Queensland Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre; ağlamak, nabzı dengelemeye yarıyor. Çünkü gözyaşını üretmeye yarayan biyolojik değişim, yatıştırıcı bir etki yaratıyor.



