Türkiye Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü 14 öğretim üyesi alacak.

16 Haziran 2021, Çarşamba 16:59 Son Güncelleme:
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Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren başlamaktadır. Açıklaması yapıldı.

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