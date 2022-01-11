Ağrı kesici kullanımı baş ağrısına neden oluyor

Migren, gerilim tipi baş ağrısı gibi başka bir hastalığa bağlı olmayan ağrılar (primer baş ağrısı), yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlar ise bu sorunla karşı karşıya kalan bireylerde aşırı ağrı kesici kullanımının ağrıyı kronik hale getirdiğini söylüyor. Konuyla ilgili yapılan çalışmaları değerlendiren Nöroloji Uzmanı Dr. Nihat Mustafayev, “Ülkemizde 10 milyondan fazla insan kronik baş ağrısı yaşıyor. Uzun süren baş ağrılarının pek çok farklı nedeni olabilir. Dolayısıyla kontrolsüz ağrı kesici kullanmak yerine bir hekime başvurarak ağrının nedeninin araştırılması gerekiyor. Çünkü yapılan çalışmalar, kontrolsüz ve aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı olarak nüfusun yüzde 1 ila 2'sinin aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrılarından (İAKB) muzdarip olduğunu gösteriyor” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle migren ya da gerilim tipi baş ağrısı gibi primer baş ağrısı olan hastalarda ilaca bağlı baş ağrısı gelişme riski ile ilgili Uluslararası Baş Ağrısı Komitesi’nin sunduğu bazı kriterler var. Bunlar; migren ve gerilim baş ağrısı gibi baş ağrılarının olması, çok sık baş ağrısı yaşanması, minimum 3 aydır ağrıların devam etmesi ve ayda 10-15 taneden fazla ilaç kullanılması, ilaçlar bırakıldığında ağrılarda azalma olması. Bu kriterlere sahip olan bireyler aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrısı (İAKB) riski ile karşı karşıyadır. Her türlü ağrı kesici, kronik baş ağrısı gelişimine yol açmaktadır.”

“Aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrısı (İAKB) yaşayan bireylerde genetik faktörlerin de rol oynadığı düşünülmektedir” diyen Dr. Nihat Mustafayev, migren ya da gerilim tipi baş ağrısı yaşayanların aşırı ağrı kesici kullanması sonucunda meydana gelen ağrıda genetik faktörlerin de rol oynadığını söyledi. Dr. Nihat Mustafayev, ilaç kaynaklı olsun ya da olmasın doğru teşhis ve tedavi için doktor kontrolünün oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Ağrı Kesici Kullanmadan Ağrı Tedavisi Mümkün mü?

Dr. Nihat Mustafayev, “Aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrısı (İAKB) teşhisi alan hastalarda, kullanılan ağrı kesici ilaçların bıraktırılmasına yönelik çok yönlü bir tedavi uygulanır. Hasta ve hasta yakınlarının tedavi sürecine uyumunu gerektiren bu tedavi süreci, baş ağrısı önleyici tedavilerin başlanması ve vücudu toksik maddelerden arındırmaya yönelik bir detoks tedavisini kapsar. Bu süreçte ağrı kesicilerin bırakılması ile birlikte bazı belirti ve yan etkiler ortaya çıkabilir. Bunlar; tedavinin başlangıcında baş ağrısının güçlenmesi, bulantı ve yorgunluk gibi belirtilere ilave olarak huzursuzluk, terleme, kalp çarpıntısı gibi semptomlar şeklinde görülebilir. Genellikle bu belirtiler bir kaç gün içinde kaybolur ve hastalar sonrasında rahatlama dönemine girer” dedi.

Ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrısının (İAKB) tedavi süreci başladıktan 1 yıl içerisinde tekrarlaması ihtimaline dikkat çeken Dr. Nihat Mustafayev, hastaların belirli bir süre doktor gözetiminde ve tedavi altında olması gerektiğini söyledi. Ayrıca ilaç dışı önlemlerin uygulanması ve egzersizlerin de günlük yaşama uyum sağlanması noktasında yararlı olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.





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